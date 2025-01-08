Лавинная угроза в Карачаево-Черкесии: предупреждение МЧС о возможных ЧС

В горах Карачаево-Черкесии выше 2000 метров наблюдается высокая лавинная опасность с 9 по 11 января. Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях, включая повреждение инфраструктуры и транспортные затруднения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии