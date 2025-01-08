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Лавинная угроза в Карачаево-Черкесии: предупреждение МЧС о возможных ЧС

Лавинная угроза в Карачаево-Черкесии: предупреждение МЧС о возможных ЧС

В горах Карачаево-Черкесии выше 2000 метров наблюдается высокая лавинная опасность с 9 по 11 января. Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях, включая повреждение инфраструктуры и транспортные затруднения.

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