Президент Белоруссии Александр Лукашенко высмеял политику оппозиции, заявив, что привык к тому, что белорусская оппозиция ежегодно его то «свергает», то «хоронит», заявил белорусский лидер 19 августа в интервью телеканалу «Россия».
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