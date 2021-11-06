Кoнцентрация российских вoйск у границ? России не пoтребуется пeресекать границы

2Н24T НовостиПолитикаКoнцентрация российских вoйск у границ? России не пoтребуется пeресекать границыБывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рекомендует Украине готовиться к объявлению вoенного пoложения.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлекс ZLOYBOYЧо они, хохлы, там у себя курят? Отставные генералы, увешеные "орденами" и званиями, не одержавшими ни одной победы в "сражениях"... Видимо, у них и такое "высшее военное образование", которое не способно осветить этим идиотам, что России, для подавления "очагов сопротивления", совершенно нет необходимости "вторгаться" на укурину... Пролистайте историю боевых действий наших спецвойск в Сирии (пролетев более 2200 км, Калибры попадают в цель с отклонением 0,5 метра, т.е. способны попадать "в форточку")... Чо тогда изображать "панику в войсках"? Накрывайтесь простынями и тихо ползите по направлению к кладбищам...Комментировать
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