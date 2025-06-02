КУДА ПОЙТИ? ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ИЮНЕ? ⚡️⚡️⚡️ 🎉2 июня в 17.00 на центральной площади состоится День защиты детей.
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КУДА ПОЙТИ? ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ИЮНЕ? ⚡️⚡️⚡️ 🎉2 июня в 17.00 на центральной площади состоится День защиты детей.