Агата Муцениеце рассказала об идеальном для нее мужчине

Звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце призналась, что восхищается верными и честными мужчинами. Агата Муцениеце рассказала об идеальном для нее мужчинеВ последнем выпуске YouTube-шоу «Честный развод» гостями стали супруги Денис и Лена Кукояки.