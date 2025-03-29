В России требуют ввести "круговую поруку" для мигрантов. Законопроект уже в Госдуме. С жёсткими предложениями выступил Сергей Миронов: "Нечего вам тут делать".
"Нечего вам тут делать": В России требуют ввести "круговую поруку" для мигрантов. Законопроект уже в Госдуме
Комментарии
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Игорь Михайлович
так об этом и говорили уже давно нормальные люди. должен быть визовый режим. должен быть список, в котором указано количество специалистов, которые нужны экономике и которых сейчас нет в стране. об этом минпром должен позаботиться. а то в министерствах говорят, что без привлечения мигрантов наша экономика работать не сможет, но когда у них спрашивают, кто именно из специалистов, и сколько вам нужно иностранных рабочих, то чинуши молчат. и вот на основании такого списка/реестра востребованных вакансий надо выдавать временные (на пол года.. год) рабочие визы. и выдавать их только соискателям этих вакансий. никаких жён, детей, племянников, внуков там быть не должно. но... кому-то выгодно ввозить сюда эшелонами потенциальных террористов, и они это делают..
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10 час.
Гарибян Сусанна
Гнать всех в шею в кишлаки откуда приехали! А олигархов надо проверить на какие шиши они стали владельцами заводов, машин, пароходов. Не на те ли ваучеры, которые за копейки скупали у народа в голодные 90-е, когда нам зарплату месяцами не платили? Где то, что обещал нам 1-й Ваучерный Фонд или ему подобные?
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7 час.
Виктор Онегин
Москву объявить отдельной республикой и пусть там с особыми правами:олигархи со своими ,торгаши со своими, депутаты:или по "хвостам ящерицы"рубят,или запреты без норм их исполнения по всей стране распространяют. Ну а диаспоры на особых условиях :кто слабее-привилегии,кто сильнее прижимать.После этого выживет более сильная поубавив другие нации. Да ещё границы московской республики закрыть на замок кроме международных аэропортов. Честное слово, по многим больным вопросам российского государства надо принимать такие кардинальные решения,иначе порядку не будет.Как до меня дошло,критиковавшего СИСТЕМУ,что система просто отсутствует.Держится всё пока на русском менталитете.
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1 час.
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