"Нечего вам тут делать": В России требуют ввести "круговую поруку" для мигрантов. Законопроект уже в Госдуме

Игорь Михайлович

так об этом и говорили уже давно нормальные люди. должен быть визовый режим. должен быть список, в котором указано количество специалистов, которые нужны экономике и которых сейчас нет в стране. об этом минпром должен позаботиться. а то в министерствах говорят, что без привлечения мигрантов наша экономика работать не сможет, но когда у них спрашивают, кто именно из специалистов, и сколько вам нужно иностранных рабочих, то чинуши молчат. и вот на основании такого списка/реестра востребованных вакансий надо выдавать временные (на пол года.. год) рабочие визы. и выдавать их только соискателям этих вакансий. никаких жён, детей, племянников, внуков там быть не должно. но... кому-то выгодно ввозить сюда эшелонами потенциальных террористов, и они это делают..