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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арина Аверина о расставании с Алиевым: «Это случилось неожиданно, когда меня даже не было в России. Первое время было тяжело, я переживала»

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина в интервью Мадонне Мур рассказала о расставании с чемпионом Европы по фигурному катанию Дмитрием Алиевым .

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