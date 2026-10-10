Первый снег и 20-сантиметровые сугробы накрыли Финляндию

Первый снег выпал в Финляндии. В некоторых местах высота снежного покрова достигла 20 сантиметров. В пятницу и субботу, 9 и 10 октября, в регионах Койллисмаа и Кайнуу, а также в Северном Саво прошли первые снегопады.