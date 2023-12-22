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Семьи с детьми, пострадавшими от Украины, получат по 100 тысяч рублей. Условия

Семьи с детьми, пострадавшими от Украины, получат по 100 тысяч рублей. Условия

Получить выплату могут только те несовершеннолетние, которые являются гражданами России.Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, "пострадавших от агрессии Украины".

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