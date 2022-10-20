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31-летняя Эшли Алексис — роскошная модель plus-size из Бостона

31-летняя Эшли Алексис — роскошная модель plus-size из Бостона

Эшли Алексис (Ashley Alexiss) — очаровательная плюс-сайз модель, основатель и генеральный директор собственной фирмы «Shopalexis», путешественница и блогер с миллионной аудиторией — на нее подписано более 2,5 миллионов человек со всего мира.

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