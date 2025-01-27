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Мода и Шоу-бизнес

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  • Тамара Величко
    Страшная, ты страшная и накрашенная и ....."Помойка разлилас...
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«Человек с одной рожей унылой»: Цыганов рассказал о критике за его выражения лица

«Человек с одной рожей унылой»: Цыганов рассказал о критике за его выражения лица

Актер театра и кино Евгений Цыганов рассказал о критике со стороны фанатов за выражение его лица: несмотря на положительную оценку его творчества, артисту часто приходится сталкиваться с обвинениями в унылом внешнем виде.

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