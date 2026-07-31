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Регионы России

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М.Видео объявляет о старте продаж смартфонов серии HUAWEI Pura 90s и наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S

М.Видео объявляет о старте продаж смартфонов серии HUAWEI Pura 90s и наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S

ПАО «М.Видео», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о старте продаж флагманских смартфонов серии HUAWEI Pura 90s, которые отличаются выдающимися способоностями телемакросъемки, ярким дизайном и ИИ-возможностями.

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