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Нижегородская правда

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Около 50 тематических мероприятий для нижегородцев старшего возраста проведут в Центре долголетия в августе

Около 50 тематических мероприятий для нижегородцев старшего возраста проведут в Центре долголетия в августе

В августе центр «Долголетие по-нижегородски» проведет около 50 мероприятий для жителей региона. Для нижегородцев старше 55 лет подготовили творческие и познавательные встречи, мастер-классы, спортивно-оздоровительные занятия, концерты и площадки для общения.

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