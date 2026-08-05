Около 50 тематических мероприятий для нижегородцев старшего возраста проведут в Центре долголетия в августе

В августе центр «Долголетие по-нижегородски» проведет около 50 мероприятий для жителей региона. Для нижегородцев старше 55 лет подготовили творческие и познавательные встречи, мастер-классы, спортивно-оздоровительные занятия, концерты и площадки для общения.