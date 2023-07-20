Аргументы недели

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Министр экономики Аргентины Масса заявил, что власти страны заблокировали заход судна с СПГ из России

Министр экономики Аргентины Масса заявил, что власти страны заблокировали заход судна с СПГ из России

Министр экономики Аргентины, кандидат на пост президента страны Серхио Масса в рамках разговора с журналистами заявил, что власти заблокировали заход судна со сжиженным природным газом из РФ.

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Комментарии
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федор
А Фолкленды ты тоже уважаешь или это не твоя территория?
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