Чем больше Европа, точнее, нынешняя европейская политическая элита сопротивляется неизбежному — я говорю о капитуляции киевского режима, понимаемой уже многими по обе стороны океана как вопрос времени — тем громче у нас, в России, звучит вопрос: а что нам, собственно говоря, с этой Европой делать?.
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В общем все верно. Да и "играть" в дружбу с Исламом (терроризмом) тоже опасно. Перерезать горло неверному - это у них не преступление, а что-то ближе к подвигу. "Восток - дело тонкое!", с ним надо сотрудничать очень осторожно! Да, нам и Китаю сейчас выгодно быть вместе против гегемона. Но когда он падет может и дружбе придти конец, как во времена Хрущева и Мао.