Чем больше Европа, точнее, нынешняя европейская политическая элита сопротивляется неизбежному — я говорю о капитуляции киевского режима, понимаемой уже многими по обе стороны океана как вопрос времени — тем громче у нас, в России, звучит вопрос: а что нам, собственно говоря, с этой Европой делать?.