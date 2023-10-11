Ученые: употребление трех куриных яиц в день улучшает показатель холестерина

Заявление было сделано на основе проведенного исследования.Ученые Университета Коннектикута (США) провели исследование, которое показало, что регулярное употребление куриных яиц может улучшить показатель холестерина в организме.
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