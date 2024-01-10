Россиянам назвали способ наказать соседа за забитый мусоропровод

Соседа, который забил мусоропровод, можно заставить оплатить прочистку трубы. Способ наказать испортившего общедомовое имущество владельца квартиры назвал россиянам вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.
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