Летний пенис: правда ли, что член увеличивается из-за жары?

Или можно не надеяться? фото: Shutterstock/Fotodom.ruНекоторые мужчины всерьез верят, что жара благоприятно влияет на размер пениса, увеличивая его длину и обхват на пару сантиметров, написал Mel Magazine.
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