Трамп собирается сделать заявление об участии в будущих президентских выборах США

Бывший президент США Дональд Трамп принял решение относительно своего участия в выборах 2024 года. Сейчас он определяется с датой объявления, пишет Intelligencer — New York Пока Дональд Трамп не стал говорить, какое именно он принял решение.
Бывший президент США Дональд Трамп принял решение относительно своего участия в выборах 2024 года. Сейчас он определяется с датой объявления, пишет Intelligencer — New York Пока Дональд Трамп не стал говорить, какое именно он принял решение.
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