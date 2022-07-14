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Трамп собирается сделать заявление об участии в будущих президентских выборах США

Трамп собирается сделать заявление об участии в будущих президентских выборах США

Бывший президент США Дональд Трамп принял решение относительно своего участия в выборах 2024 года. Сейчас он определяется с датой объявления, пишет Intelligencer — New York Пока Дональд Трамп не стал говорить, какое именно он принял решение.

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