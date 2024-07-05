РЕН ТВ вышел в лидеры премиального телевидения

Телеканал РЕН ТВ занял второе место по доле телесмотрения премиальной аудитории «Все 14-44». Результат вещателя составил 7,9% среди топ-15 федеральных каналов по итогам первого полугодия 2024 года, передает пресс-служба МИЦ Известия.
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