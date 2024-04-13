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Андрей Медведев: Отучитесь жевать насвай и плеваться на улицах, для начала

Андрей Медведев: Отучитесь жевать насвай и плеваться на улицах, для начала

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил что в России "в результате непродуманной информационной кампании формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо".

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Конечно,не хамят,просто убивают и всё!!!
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2 час.
Любовь Разбицкая
Таджики валите в свой Таджикистан. Сраные таджики не нужны России. Такджикские твари должны ответить за то что делали с русскими в 90-е.
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38 мин.
Любовь Разбицкая
Так на то и мигранты. Работа мигрантов чистить за истинными гражданами России.
Ответить
33 мин.

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