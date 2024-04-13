Андрей Медведев: Отучитесь жевать насвай и плеваться на улицах, для начала

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил что в России "в результате непродуманной информационной кампании формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо".
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