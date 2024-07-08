«Генерала Гурулева убьют соседи. Гражданская война в РФ. Жизнь после Путина»: бредовые фантазии Быкова*

Для предателей России будущее нашей страны выглядит очень странным. Так, писатель и телеведущий Дмитрий Быков*, сбежавший за границу, мечтает, что в РФ начнется гражданская война с «зашкаливающим уровнем зверства на межличностном уровне».
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