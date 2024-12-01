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Русская весна

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ВКС России превращают в фарш колонны и скопления джихадистов в Сирии (ВИДЕО 18+)

ВКС России превращают в фарш колонны и скопления джихадистов в Сирии (ВИДЕО 18+)

Армейская авиация наносит бомбовые удары по целям в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Хама. Продвижение террористов вечером 30 ноября значительно замедлилось, а на некоторых участках и вовсе остановилось.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Термобарическую на их головы,чтобы в пыль !!!
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14 час.
НЗ
Н З
Ситуация в Сирии удручает, но не в первый раз. Сирии было дано время на переформатирование и перевооружение армии, а самое главное мозгов жителей страны. И в итоге? Абсолютный «0»!!! Что делают там наши советники? Ничего!!! Разведка как допустила ? Зачем мы в Сирии? Походу наш идиотизм неизлечим.
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13 час.

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