ВКС России превращают в фарш колонны и скопления джихадистов в Сирии (ВИДЕО 18+)

НЗ

Н З

Ситуация в Сирии удручает, но не в первый раз. Сирии было дано время на переформатирование и перевооружение армии, а самое главное мозгов жителей страны. И в итоге? Абсолютный «0»!!! Что делают там наши советники? Ничего!!! Разведка как допустила ? Зачем мы в Сирии? Походу наш идиотизм неизлечим.