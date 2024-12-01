ВКС России превращают в фарш колонны и скопления джихадистов в Сирии (ВИДЕО 18+)

Армейская авиация наносит бомбовые удары по целям в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Хама. Продвижение террористов вечером 30 ноября значительно замедлилось, а на некоторых участках и вовсе остановилось.
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