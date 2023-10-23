Астраханцы преобразили знаменитый дом с павлином на Лебедином озере

Кто не видел этот маленький деревянный зелёный домик возле внушительной высотки, принадлежащей российской нефтяной компании? На днях жительница этой местной достопримечательности по адресу улица Адмиралтейская, 1/16 обратилась к волонтёрам с просьбой помочь провести косметический ремонт фасада.