Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Al Jazeera: США, Британия и их союзники нанесли новый удар по объектам в Йемене

Al Jazeera: США, Британия и их союзники нанесли новый удар по объектам в Йемене

В столице Йемена Сане прозвучали сильные взрывы на фоне пролета истребителей, передает Al Jazeera. Телеканал со ссылкой на американского чиновника сообщает, что удары были нанесены американскими, британскими и союзными силами.

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