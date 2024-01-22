Al Jazeera: США, Британия и их союзники нанесли новый удар по объектам в Йемене

В столице Йемена Сане прозвучали сильные взрывы на фоне пролета истребителей, передает Al Jazeera. Телеканал со ссылкой на американского чиновника сообщает, что удары были нанесены американскими, британскими и союзными силами.
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