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Военное обозрение

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Израиль начал применять управляемые минометные мины Iron Sting

Израиль начал применять управляемые минометные мины Iron Sting

Самоходный миномет CARDOM на учениях стреляет миной Iron Sting В рамках текущей военной операции против боевого крыла движения ХАМАС вооруженные силы Израиля используют широкий круг различных видов оружия, включая самые новые образцы.

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