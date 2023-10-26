Израиль начал применять управляемые минометные мины Iron Sting

Самоходный миномет CARDOM на учениях стреляет миной Iron Sting В рамках текущей военной операции против боевого крыла движения ХАМАС вооруженные силы Израиля используют широкий круг различных видов оружия, включая самые новые образцы.
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