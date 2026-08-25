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Полсотни стран призвали Москву к перемирию, но без Белого дома: позиция Вашингтона

Полсотни стран призвали Москву к перемирию, но без Белого дома: позиция Вашингтона

МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций состоялось заседание, в ходе которого глава внешнеполитического ведомства Дании Ларс Лекке Расмуссен обнародовал совместную позицию пяти десятков стран.

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