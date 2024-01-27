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Путин не стал терпеть хамства - вышел, хлопнув дверью: Зал молчал несколько минут

Путин не стал терпеть хамства - вышел, хлопнув дверью: Зал молчал несколько минут

В 1994 году после речи, произнесённой президентом Эстонии Леннартом Мери на ежегодном торжественном ужине для гостей высокого социального статуса в Гамбурге, Владимир Путин незамедлительно покинул торжественную трапезу.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Где теперь эта Мери, а где Путин?
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15 час.
Ю
Юрий Зубрин
Кто теперь ПУТИН и где Мэри?
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15 час.
НМ
Наталия Москаленко
Все сделал правильно!
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6 час.

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