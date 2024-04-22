Ванилла SU
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Ванилла SU

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Пользователи Сети заинтригованы личностью «самой красивой девушки планеты». Впрочем, когда они узнают, кто она, восторг сменяется разочарованием.

Пользователи Сети заинтригованы личностью «самой красивой девушки планеты». Впрочем, когда они узнают, кто она, восторг сменяется разочарованием.

﻿﻿—﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿В Интернете появилась иконка стиля, уникальность которой обеспокоила пользователей.

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