КАМАЗ выпустил 2,5-миллионный грузовик

В торжественном мероприятии, посвящённом выпуску юбилейного грузовика КАМАЗ, приняли участие генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, заместитель главы Минпромторга РФ Альберт Каримов и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
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