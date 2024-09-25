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5koleso.ru

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КАМАЗ выпустил 2,5-миллионный грузовик

КАМАЗ выпустил 2,5-миллионный грузовик

В торжественном мероприятии, посвящённом выпуску юбилейного грузовика КАМАЗ, приняли участие генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, заместитель главы Минпромторга РФ Альберт Каримов и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

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