В Национальном центре «Россия» прошел предпремьерный показ фильма «Алдан»

8 декабря, накануне Дня героев Отечества, на площадке Национального центра «Россия» прошел предпремьерный показ фильма «Алдан» — межрегионального проекта, созданного совместными усилиями Запорожской области и Республики Саха (Якутия).
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