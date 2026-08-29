В Алейске 22 женские футбольные команды сыграли в турнире "Лига мам"

Победителем соревнований стала команда "Союз" из Новотырышкино, а в тройку лучших также вошли коллективы из Косихинского района и Барнаула Турнир "Лига мам" в Барнауле /Фото: предоставлено организаторами В Алейске прошел турнир по любительскому футболу среди женских команд "Лига мам".