Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Тим Хардуэй: «Лука Дончич в 23 года лучше Леброна в том же возрасте»

Знаменитый игрок НБА Тим Хардуэй считает, что разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич в свои 23 года смотрится лучше, чем 4-кратный MVP Леброн Джеймс в том же возрасте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх