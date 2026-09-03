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Оказывается, теплозащита Orion, которую критиковали после миссии Artemis I, отлично показала себя в Artemis II

Оказывается, теплозащита Orion, которую критиковали после миссии Artemis I, отлично показала себя в Artemis II

После облёта Луны с экипажем зафиксировано 9 повреждённых участков Avcoat против более 100 в беспилотной миссии Теплозащитный экран корабля Orion, критиковавшийся после миссии Artemis I, показал лучший результат в ходе Artemis II.

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