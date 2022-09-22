В Китае изобрели маску для обнаружения коронавируса

Ученые создали защитную маску, способную находить следы коронавируса в воздухе. Китайские исследователи создали защитную маску для лица, в которую встроен набор чипов и датчиков, способный фиксировать следы присутствия частиц коронавируса в воздухе.
Ученые создали защитную маску, способную находить следы коронавируса в воздухе. Китайские исследователи создали защитную маску для лица, в которую встроен набор чипов и датчиков, способный фиксировать следы присутствия частиц коронавируса в воздухе.
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