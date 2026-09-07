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У пострадавших от терракота 11 сентября растет число случаев рака

У пострадавших от терракота 11 сентября растет число случаев рака

Спустя 25 лет после терактов 11 сентября число онкологических диагнозов среди пострадавших превысило 57 тысяч.

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