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Царьград

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Паслер: дефицит бензина в Свердловской области закроют за неделю

Паслер: дефицит бензина в Свердловской области закроют за неделю

Губернатор Денис Паслер в ходе пресс-конференции заявил, что дефицит бензина в Свердловской области будет полностью закрыт в течение ближайшей недели.

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