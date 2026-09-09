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Что ведет к счетам за ЖКХ в 20 тысяч рублей? Эксперт Бондарь раскрыл причины

Что ведет к счетам за ЖКХ в 20 тысяч рублей? Эксперт Бондарь раскрыл причины

Жители московского региона столкнулись с шокирующими суммами в квитанциях за коммунальные услуги.В Балашихе владелице малогабаритной квартиры площадью 35 кв.

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