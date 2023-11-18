Маколей Калкин спустя много лет получил звезду на Голливудской аллее славы

Ее вручение и монтаж пройдут 1 декабря.Известный американский актер Маколей Калкин, которого многие знают по легендарной роли в фильме «Один дома», спустя многие годы получил именную звезду на Голливудской аллее славы.
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