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Жителям Парижа предложили научиться жить с крысами

Жителям Парижа предложили научиться жить с крысами

При мэрии Парижа создали рабочую группа по «сосуществованию» с крысами, которая будет искать способы улучшить жизнь горожан несмотря на присутствие грызунов.

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