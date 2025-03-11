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Царьград

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"Камаз" запускает новое поколение тягачей: первый Камаз-65954 уже в производстве

"Камаз" запускает новое поколение тягачей: первый Камаз-65954 уже в производстве

"Камаз" начал выпуск нового поколения моделей серии К5. Первый полноприводный тягач Камаз-65954 сошёл с конвейера.

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