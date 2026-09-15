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Сильно дороже Galaxy A17 и с урезанной памятью: представлен Samsung Galaxy A18 4G

Сильно дороже Galaxy A17 и с урезанной памятью: представлен Samsung Galaxy A18 4G

SoC Exynos 1610 вместо MediaTek Helio G99 и IP64 вместо IP54 Samsung представляет второй бюджетный смартфон за день: сначала дебютировал Galaxy A08 4G (правда, без цены), а сейчас в Европе вышел Galaxy A18 4G.

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