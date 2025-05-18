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Лаборатория Ленфильм-дебют продлевает прием заявок

Лаборатория Ленфильм-дебют продлевает прием заявок

Лаборатория Ленфильм-дебют продлевает прием заявок до 23 мая. У дебютантов появилась дополнительная возможность дописать свои сценарии и прислать все необходимые материалы для участия в четвертом сезоне проекта.

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