Лаборатория Ленфильм-дебют продлевает прием заявок до 23 мая. У дебютантов появилась дополнительная возможность дописать свои сценарии и прислать все необходимые материалы для участия в четвертом сезоне проекта.
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