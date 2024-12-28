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Новый закон: как сохранить дачу с 2025 года и избежать изъятия земли?

Новый закон: как сохранить дачу с 2025 года и избежать изъятия земли?

С 1 марта 2025 года вступает в силу закон об изъятии неиспользуемых земель. Адвокат Елена Кудерко поясняет, что владельцы должны использовать участки по назначению: садоводство или строительство на ИЖС.

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