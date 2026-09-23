БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 626 подписчиков

«Скоро русские начнут утюжить Польшу»: у Дональда Туска случилось осеннее обострение

«Скоро русские начнут утюжить Польшу»: у Дональда Туска случилось осеннее обострение

Вслед за уничтожением бандеровских тылов ВС РФ взялись за погранпереходы, чтобы парализовать натовские поставки Радомир Маркуш Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press В ночь на 18 сентября, согласно оперативке Повiтряних сил, в небе незалежной замечено 93 российских БПЛА.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым