«Скоро русские начнут утюжить Польшу»: у Дональда Туска случилось осеннее обострение

Вслед за уничтожением бандеровских тылов ВС РФ взялись за погранпереходы, чтобы парализовать натовские поставки Радомир Маркуш Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press В ночь на 18 сентября, согласно оперативке Повiтряних сил, в небе незалежной замечено 93 российских БПЛА.
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