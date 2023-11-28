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Театр абсурда

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Германия отказала блокадникам-неевреям в выплатах. «Позиция ФРГ— вопиющая» заявило МИД РФ

Германия отказала блокадникам-неевреям в выплатах. «Позиция ФРГ— вопиющая» заявило МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова огласила заявление о том, что власти Германии отказались удовлетворить просьбу защитников блокадного Ленинграда о выплатах, предназначенных для переживших блокаду евреев, распространялись на всех граждан, находившихся в городе в течение того ужасного периода.

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