Рогов раскрыл мотивацию Зеленского согласиться на проведение выборов

Рогов: Согласие Зеленского на выборы означает предоставление ему гарантий Согласие президента Украины Владимира Зеленского на проведение в стране выборов означает предоставление ему гарантий после ухода с должности.
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