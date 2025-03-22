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Рогов раскрыл мотивацию Зеленского согласиться на проведение выборов

Рогов раскрыл мотивацию Зеленского согласиться на проведение выборов

Рогов: Согласие Зеленского на выборы означает предоставление ему гарантий Согласие президента Украины Владимира Зеленского на проведение в стране выборов означает предоставление ему гарантий после ухода с должности.

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