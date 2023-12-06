В России появятся социальные банковские вклады для малоимущих до 50 тысяч рублей

Государственная Дума РФ приняли в первом чтении законопроект, согласно которому малоимущие россияне смогут открывать социальные банковские вклады на сумму до 50 тысяч рулей, передает "360" со ссылкой на "Известия".
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