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В России появятся социальные банковские вклады для малоимущих до 50 тысяч рублей

В России появятся социальные банковские вклады для малоимущих до 50 тысяч рублей

Государственная Дума РФ приняли в первом чтении законопроект, согласно которому малоимущие россияне смогут открывать социальные банковские вклады на сумму до 50 тысяч рулей, передает &quot;360&quot; со ссылкой на &quot;Известия&quot;.

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