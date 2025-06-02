Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что атаки на российские аэродромы свидетельствуют о нежелании главы киевского режима Владимира Зеленского идти на мирное урегулирование конфликта.
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