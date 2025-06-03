ВСУ совершили 5 попыток прорыва в Курскую область – источник

ВСУ пять раз пытались прорваться в Курскую область, но безуспешно. Русские войска нанесли по ним огневое поражение, часть сил была уничтожена, остальные отступили.
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